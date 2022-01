Lulù Selassiè e Sophie Codegoni a confronto | amicizia in crisi? Ecco cos’è successo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022)si confrontano su un concorrente che potrebbe compromettere la loroDopo giorni di litigi e frecciatine,decide di fare chiarezza con l’amicae prova a metterla in guardia da una situazione che potrebbe diventare disastrosa: ” attenta a Soleil – afferma la princess – non credo ci sia sincerità nelle sue attenzioni verso di te. Ha fatto piangere tutti anche Manila”.replica glissando sull’argomento: “Si? ok ma il mio rapporto con te è quello con te e quello che ho con lei è quello che ho con lei” “Mi dispiace e ci rimango molto male se non capisci l’importanza di ciò che ti sto dicendo”– afferma. “Non rimanerci male, ...