LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 4-6 2-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il doppio break e serve per il set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Quinto doppio fallo dell’iberico. 30-0 Diritto vincente di Alcaraz. 15-0 Slice esterno dello spagnolo. 2-5 DOVE L’HA MESSA Alcaraz CON IL DIRITTO IN CROSS?! doppio break DELLO spagnolo 15-40 Prima al corpo da parte del romano. 0-40 TRE PALLE break Alcaraz! Fermo l’azzurro in uscita dal servizio. 0-30 Primo doppio fallo dell’azzurro irriconoscibile rispetto ai primi due set e mezzo. 0-15 Servizio e diritto largo del romano. 2-4 Alcaraz tiene il servizio e conferma il break. 40-15 In ritardo lo spagnolo in uscita dal servizio. 40-0 Prima vincente dello spagnolo. 30-0 Calo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Quintofallo dell’iberico. 30-0 Diritto vincente di. 15-0 Slice esterno dello. 2-5 DOVE L’HA MESSACON IL DIRITTO IN CROSS?!DELLO15-40 Prima al corpo da parte del romano. 0-40 TRE PALLE! Fermo l’azzurro in uscita dal servizio. 0-30 Primofallo dell’azzurro irriconoscibile rispetto ai primi due set e mezzo. 0-15 Servizio e diritto largo del romano. 2-4tiene il servizio e conferma il. 40-15 In ritardo loin uscita dal servizio. 40-0 Prima vincente dello. 30-0 Calo ...

