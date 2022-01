La strategia dei candidati al Colle: mi si nota di più se vengo o se non vengo proprio? (Di venerdì 21 gennaio 2022) La corsa al Quirinale tira fuori lati inediti. L’invisibile Gianni Letta si è messo a dichiarare come un Luciano Nobili qualsiasi. Mario Draghi (miracolo) ha provato a raccontarsi. Casini si è inabissato, tentando di far pace con tutti. Solo Berlusconi è rimasto lo stesso e cerca voti al telefono, sognando Dudù che scorrazza per il corridoio della manica lunga Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) La corsa al Quirinale tira fuori lati inediti. L’invisibile Gianni Letta si è messo a dichiarare come un Luciano Nobili qualsiasi. Mario Draghi (miracolo) ha provato a raccontarsi. Casini si è inabissato, tentando di far pace con tutti. Solo Berlusconi è rimasto lo stesso e cerca voti al telefono, sognando Dudù che scorrazza per il corridoio della manica lunga

