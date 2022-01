Jurassic World - Il dominio: Mikaela Shiffrin sfugge a un T-Rex nello spot delle Olimpiadi Invernali 2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mikaela Shiffrin, la sciatrice del Team USA, è stata costretta ad affrontare uno dei dinosauri più grandi e spaventosi di sempre in un nuovo spot di Jurassic World - Il dominio. La sciatrice alpina Mikaela Shiffrin è la protagonista di un nuovo spot promozionale di Jurassic World - Il dominio delle Olimpiadi Invernali 2022: nel filmato l'atleta ha alle calcagna dei concorrenti piuttosto particolari: i dinosauri del franchise di Jurassic World. Nel video della campagna di NBC Sports e Universal Pictures, presentato per intero in esclusiva dalla rivista PEOPLE, la 26enne si sta godendo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022), la sciatrice del Team USA, è stata costretta ad affrontare uno dei dinosauri più grandi e spaventosi di sempre in un nuovodi- Il. La sciatrice alpinaè la protagonista di un nuovopromozionale di- Il: nel filmato l'atleta ha alle calcagna dei concorrenti piuttosto particolari: i dinosauri del franchise di. Nel video della campagna di NBC Sports e Universal Pictures, presentato per intero in esclusiva dalla rivista PEOPLE, la 26enne si sta godendo ...

