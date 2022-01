Advertising

Radio1Rai : ??#Covid ISS “Incidenza settimanale stabile. In discesa l’indice #RT a 1,31. Non si esclude tuttavia sottostima per… - news_mondo_h24 : Incidenza stabile e indice Rt in calo: i dati del monitoraggio Iss - iconanews : Iss, stabile l'incidenza e cala l'indice Rt a 1,31 - CorriereQ : Iss, stabile l’incidenza e cala l’indice Rt a 1,31 - IzzoEdo : @fisicoperaria @maxbasello @539th Speriamo rimanga stabile all'83%. Ribadisco: dati Iss riportano protezione dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Iss stabile

Lo evidenzia il monitoraggio- ministero della Salute. Resta, invece, il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 17,3% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 20 ...La pandemia rallenta in Italia. Secondo il report settimanale dell'l'Rt nazionale è in calo a 1,31. Restail tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 17,3% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 20 gennaio) rispetto al 17,5% della ...Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute relativi a questa settimana mostrano una piccola luce in fondo al tunnel: a un mese dall'inizio dell'ultima violenta ...21 GEN - L’indice Rt scende da 1,56 a 1,31 mentre l’incidenza settimanale è in lievissimo aumento e sale dai 1.988 di sette giorni fa ai 2011 casi per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal report set ...