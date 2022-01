Il monrealese Sergio Davì in rotta verso Capo Verde

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la lunga sosta nell’accogliente isola di Gran Canaria, ed in particolare nell’accogliente Puerto Deportivo Pasito Blanco, il coraggioso capitano, a bordo del suo fedele e poderoso Aretusa Explorer, ha finalmente oggi mollato gli ormeggi per riprendere la suaMindelo, bellissima cittadina a nord dell’isolaverdiana di São Vicente, dove è (Monrealelive.it)

Davì e il suo Aretusa Explorer hanno mollato gli ormeggi dal Marina Arenella di Palermo per dare inizio alla sua "Ocean to Ocean RIB Adventure". Il monrealese arriverà a Los Angeles a bordo del ...