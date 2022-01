Advertising

_enz29 : RT @CalcioFinanza: #Iervolino: «Difficile che si giochi Napoli-Salernitana» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Iervolino: «Difficile che si giochi Napoli-Salernitana»: «Allo stato attuale è difficile che N… - CalcioFinanza : #Iervolino: «Difficile che si giochi Napoli-Salernitana» - Fantacalcio : Salernitana, il presidente Iervolino: 'Difficile si giochi con il Napoli. Su Diego Costa...'… - CalcioNews24 : Il presidente granata #Iervolino ha parlato del possibile rinvio di #NapoliSalernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Iervolino Difficile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il presidente della Salernitanaha parlato del possibile rinvio della partita contro il Napoli per i tanti casi Covid Danilo, neo presidente della Salernitana, in una intervista a Radio Marte ha parlato del possibile rinvio della partita di domenica contro il Napoli per i tanti casi Covid ...... DaniloIl presidente della Salernitana, Danilo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. La Salernitana è la prossima avversaria del Napoli in campionato, ma la partita ...«Allo stato attuale è difficile che Napoli-Salernitana si giochi ... Il neo-presidente della Salernitana Danilo Iervolino, è ancora possibilista per lo svolgimento del derby campano di domani, a forte ...Dalino Iervolino, presidente della Salernitana ... “Si gioca domenica? Allo stato attuale è difficile, tra oggi e domani vedremo con gli ultimi tamponi. I positivi sono della lista principale? Sì però ...