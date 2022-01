Grillo indagato, Davide Casaleggio: “Su Moby accuse intollerabili, nessun favoritismo. La mia società? È parte lesa, non ci hanno pagati” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Lo ribadisco per l’ennesima volta: nessun nostro cliente ha mai avuto dei favoritismi politici grazie a me. È un fatto incontestabile, non un’opinione. Non è più tollerabile dovermi difendere da accuse per fatti che non ho mai commesso”. In un comunicato dai toni decisi Davide Casaleggio, patron della Casaleggio associati, nega ogni responsabilità nell’affaire Moby, l’indagine di Milano sui rapporti tra Beppe Grillo e l’armatore Vincenzo Onorato, accusati di traffico di influenze illecite. La società di strategie digitali – fondata dal padre di Davide, Gianroberto, cofondatore del Movimento 5 Stelle – è coinvolta nell’inchiesta perché i pm sospettano che i contratti da 600mila euro l’anno firmati con Moby tra il 2018 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Lo ribadisco per l’ennesima volta:nostro cliente ha mai avuto dei favoritismi politici grazie a me. È un fatto incontestabile, non un’opinione. Non è più tollerabile dovermi difendere daper fatti che non ho mai commesso”. In un comunicato dai toni decisi, patron dellaassociati, nega ogni responsabilità nell’affaire, l’indagine di Milano sui rapporti tra Beppee l’armatore Vincenzo Onorato, accusati di traffico di influenze illecite. Ladi strategie digitali – fondata dal padre di, Gianroberto, cofondatore del Movimento 5 Stelle – è coinvolta nell’inchiesta perché i pm sospettano che i contratti da 600mila euro l’anno firmati contra il 2018 ...

