Green pass 1 febbraio, Dpcm: negozi, sigarette, pensione (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Servirà il Green pass dall’1 febbraio per andare a ritirare la pensione o dal tabaccaio per comprare le sigarette. E’ saltata, infatti, dal Dpcm sui negozi e le realtà ‘esenti’ firmato questa mattina dal premier Mario Draghi, l’attesa deroga per consentire l’accesso agli uffici postali e nelle banche anche senza Green pass. Dal 1 febbraio sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid, o avere almeno l’esito di un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Servirà ildall’1per andare a ritirare lao dal tabaccaio per comprare le. E’ saltata, infatti, dalsuie le realtà ‘esenti’ firmato questa mattina dal premier Mario Draghi, l’attesa deroga per consentire l’accesso agli uffici postali e nelle banche anche senza. Dal 1sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid, o avere almeno l’esito di un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - Cesare6677 : RT @FQLive: #ULTIMORA Draghi firma Dpcm: senza green pass non si può ritirare la pensione - AlbertoLetizia2 : @stebellentani Per ritirare la pensione sarà sufficiente il green pass base, quello da tampone -