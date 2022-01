Diavolo di una radio! Ora si mangia la Tv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Mediaset sposa la radiovisione ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Paolo Salvaderi, amministratore delegato di Radio Mediaset (105, Virgin radio, Rmc, R101 e Subasio) sposa completamente il concetto di radiovisione, inventato da Lorenzo Suraci con la sua Rtl 102,5 nel 2007, e forte dei successi della parte video di 105, Rmc e Virgin, testimoniati anche dai dati di ascolto dell’ultima indagine Ter, prende una decisione molto forte: «Da marzo tutti i programmi in onda su Radio 105 saranno in diretta video sul canale televisivo 66 del digitale terrestre. Mi sono reso conto che la radiovisione, il simulcast radio-tv-app, pagano, danno una bella spinta agli ascolti complessivi della radio, in uno scambio circolare». Effettivamente, nell’ultima indagine di Ter, 105 è risultata la prima radio in Italia per ascolti nel quarto d’ora medio (dato che interessa ai pianificatori) del ...

Advertising

LucaViaggio : RT @Fedoraquattroc2: Cittadini italiani riprendiamoci la nostra moneta sovrana mandiamo al diavolo tutta questa Finanza speculativa e ricos… - SanfrancescoF : @NicolaPorro Pazzesco pensare a una nuova candidatura per chi e’ complice di questa nuova dittatura egenomica e , t… - FLampunio : RT @Fedoraquattroc2: Cittadini italiani riprendiamoci la nostra moneta sovrana mandiamo al diavolo tutta questa Finanza speculativa e ricos… - carlokarl : RT @Fedoraquattroc2: Cittadini italiani riprendiamoci la nostra moneta sovrana mandiamo al diavolo tutta questa Finanza speculativa e ricos… - Fedoraquattroc2 : Cittadini italiani riprendiamoci la nostra moneta sovrana mandiamo al diavolo tutta questa Finanza speculativa e ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Diavolo una

I no vax pensano di sapernepiù del, peccato però che ogni loro teoria risulta esserebufala Argomenti trattati Ennesima bufala no vax: il sangue dei vaccinati è maionese nera Bufala no vax smentita dall'Avis Non ...ARIETE: Avrete unper capello al punto che basterà un nonnulla a farti scattare e, come se non bastasse, ... alla fine non saprete più a cosa credere e cosa fare riguardosituazione dove di ...A mia figlia piace un ragazzo, io precipito nel mesozoico e non mi piglia benissimo Una sera la invitano in pizzeria e io dico ok va bene. Ma la sera? D’accordo, la pizza è alle sette e mezza e sotto ...La nostra recensione dei primi sette episodi di Ozark 4, quarta e ultima stagione disponibile su Netflix dal 21 gennaio. I Byrde hanno venduto l'anima al diavolo. Ha iniziato Marty Byrde (Jason Batema ...