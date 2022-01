Dal 1° febbraio obbligo Green Pass per ritirare la pensione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Green Pass pensioni: è ufficiale, dal 1° febbraio servirà la certificazione verde per poter ritirare la pensione. Niente Green Pass, però, per accedere in farmacia o al supermercato. Il nuovo Dpcm è stato firmato da Draghi e in esso sono indicate tutte le attività commerciali in cui sarà possibile continuare a entrare senza certificazione verde. Ecco la lista dei negozi esenti. Green Pass: ecco dove si può accedere senza certificazione Il decreto diventerà attivo a partire dal 1° febbraio 2022. Le attività in cui sarà possibile accedere senza il Green Pass riguardano «esigenze essenziali e primarie della persona», «esigenze alimentari e di prima necessità», «esigenze di salute» per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022)pensioni: è ufficiale, dal 1°servirà la certificazione verde per poterla. Niente, però, per accedere in farmacia o al supermercato. Il nuovo Dpcm è stato firmato da Draghi e in esso sono indicate tutte le attività commerciali in cui sarà possibile continuare a entrare senza certificazione verde. Ecco la lista dei negozi esenti.: ecco dove si può accedere senza certificazione Il decreto diventerà attivo a partire dal 1°2022. Le attività in cui sarà possibile accedere senza ilriguardano «esigenze essenziali e primarie della persona», «esigenze alimentari e di prima necessità», «esigenze di salute» per ...

