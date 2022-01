Crisi dei chip - Intel realizzerà un impianto in Ohio per servire il settore auto (Di venerdì 21 gennaio 2022) La californiana Intel ha scelto l'Ohio per realizzare un enorme complesso produttivo destinato a soddisfare la crescente domanda di semiconduttori proveniente dal settore automobilistico. In particolare, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Pat Gelsinger investirà 20 miliardi di dollari per costruire due fabbriche integrate a New Albany, alla periferia di Columbus, e creare il maggior sito manifatturiero al mondo per la produzione di microprocessori. Attivo entro il 2025. Il complesso produttivo sarà utilizzato come hub per la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei semiconduttori più avanzati dell'azienda statunitense e occuperà una superficie di oltre 400 ettari, espandibile fino a 800 ettari grazie ad altre sei fabbriche. In un'intervista alla Cnbc, Gelsinger ha sottolineato che il progetto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) La californianaha scelto l'per realizzare un enorme complesso produttivo destinato a soddisfare la crescente domanda di semiconduttori proveniente dalmobilistico. In particolare, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Pat Gelsinger investirà 20 miliardi di dollari per costruire due fabbriche integrate a New Albany, alla periferia di Columbus, e creare il maggior sito manifatturiero al mondo per la produzione di microprocessori. Attivo entro il 2025. Il complesso produttivo sarà utilizzato come hub per la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei semiconduttori più avanzati dell'azienda statunitense e occuperà una superficie di oltre 400 ettari, espandibile fino a 800 ettari grazie ad altre sei fabbriche. In un'intervista alla Cnbc, Gelsinger ha sottolineato che il progetto ...

