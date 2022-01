Covid e scuola. Cosa succede con uno, due o tre positivi in classe? Domande e risposte (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le regole in tema di quarantena e didattica a distanza cambiano a seconda della fascia di età degli alunni. Nella scuola dell'infanzia (nidi e materne) si sta a casa, per 10 giorni, con un solo bambino contagiato, alle elementari succede solo nel caso in cui i positivi salgano a due. Procedure ancora diverse per medie e superiori dove, con due positivi, si distingue tra gli studenti vaccinati o guariti da non oltre 4 mesi e quelli che non lo sono. Tutta la classe torna in didattica a distanza con tre positivi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le regole in tema di quarantena e didattica a distanza cambiano a seconda della fascia di età degli alunni. Nelladell'infanzia (nidi e materne) si sta a casa, per 10 giorni, con un solo bambino contagiato, alle elementarisolo nel caso in cui isalgano a due. Procedure ancora diverse per medie e superiori dove, con due, si distingue tra gli studenti vaccinati o guariti da non oltre 4 mesi e quelli che non lo sono. Tutta latorna in didattica a distanza con tre

