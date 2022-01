Catanzaro-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma lunedì 24 gennaio alle 21:00 allo stadio "Nicola Ceravolo" Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sfida traè in programma lunedì 24 gennaio alle 21:00 allo stadio "Nicola Ceravolo"

Advertising

Mediagol : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catanzaro-Palermo. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : Catanzaro-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli - Mediagol : Palermo, verso il Catanzaro: domenica mister Baldini in conferenza stampa - Mediagol : Catanzaro, il ds: “La mia sul Palermo, mi preoccupa una cosa”. E su Iemmello… - zazoomblog : Palermo verso il Catanzaro: domenica mister Baldini in conferenza stampa - #Palermo #verso #Catanzaro: #domenica -