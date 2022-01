Calcio a 5 oggi, Europei 2022: programma 21 gennaio, orari, tv, streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Agli Europei 2022 di Calcio a 5 si va avanti senza sosta. Un’altra grande giornata di futsal attende gli appassionati del Vecchio Continente. Saranno due i match in agenda, come di consueto, questa volta riguardanti il gruppo C: alle 17.30 Russia-Slovacchia, con i primi fra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo, e alle 20.30 un Polonia-Croazia che promette gol e imprevedibilità sul risultato finale, anche se i croati partono col favore dei pronostici. Tutte e due le partite in programma alla Ziggo Dome di Amsterdam in questo venerdì 21 gennaio 2022 saranno trasmesse in diretta streaming sul sito UEFA.tv. Di seguito andiamo a vedere il riassunto della giornata. Venerdì 21 febbraio Russia-Slovacchia: Calcio d’inizio ore 17:30 (Gruppo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aglidia 5 si va avanti senza sosta. Un’altra grande giornata di futsal attende gli appassionati del Vecchio Continente. Saranno due i match in agenda, come di consueto, questa volta riguardanti il gruppo C: alle 17.30 Russia-Slovacchia, con i primi fra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo, e alle 20.30 un Polonia-Croazia che promette gol e imprevedibilità sul risultato finale, anche se i croati partono col favore dei pronostici. Tutte e due le partite inalla Ziggo Dome di Amsterdam in questo venerdì 21saranno trasmesse in direttasul sito UEFA.tv. Di seguito andiamo a vedere il riassunto della giornata. Venerdì 21 febbraio Russia-Slovacchia:d’inizio ore 17:30 (Gruppo ...

