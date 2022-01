Bolzano, sanitari positivi ma in servizio negli ospedali? Assessore non lo esclude (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bolzano, 21 gen – Sanità altoatesina di nuovo nell’occhio del ciclone tra le leggerezze politiche di chi la spara più grossa e un sistema sanitario completamente al collasso. Da quanto emerso mediante un’interrogazione del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, la Provincia di Bolzano non esclude che alcuni sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere siano positivi al coronavirus ma, allo stesso tempo, in servizio operativo presso lo stesso. A dichiararlo nelle scorse ore è stato direttamente l’Assessore alla Sanità provinciale, Thomas Widmann, della SVP. Bolzano, sanitari positivi in servizio? ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022), 21 gen – Sanità altoatesina di nuovo nell’occhio del ciclone tra le leggerezze politiche di chi la spara più grossa e un sistemao completamente al collasso. Da quanto emerso mediante un’interrogazione del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, la Provincia dinonche alcuniinpresso le struttureere sianoal coronavirus ma, allo stesso tempo, inoperativo presso lo stesso. A dichiararlo nelle scorse ore è stato direttamente l’alla Sanità provinciale, Thomas Widmann, della SVP.in? ...

iosonoacqua : #Bolzano - Licenziamento, denuncia per falistà ideologica, falso in atto pubblico e epidemia dolosa per 31 operator… - TrecentoScudi : Bolzano: 30 sanitari con green pass falsi, da tampone positivo falso...ho detto tutto...fonte:bgitalia - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: #Coronavirus. L'aggiornamento sulla situazione della #pandemia in #AltoAdige @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr https://t… - TgrRaiAltoAdige : #Coronavirus. L'aggiornamento sulla situazione della #pandemia in #AltoAdige @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr - statodelsud : Covid: sanitari Alpini in supporto all’hub di Bolzano -