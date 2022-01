Bologna, tutto fatto per Aebischer: Cagliari beffato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Bologna sembrerebbe aver concluso per il giocatore dello Young Boys Aebischer: mancherebbe solo la firma. Le ultimeù Il Bologna ha chiuso per l’arrivo di Aebischer beffando di fatto il Cagliari. Il giocatore dello Young Boys era vicino al suo approdo in Sardegna e, invece, ha optato per gli emiliani. In giornata attesa per le firme sul contratto per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilsembrerebbe aver concluso per il giocatore dello Young Boys: mancherebbe solo la firma. Le ultimeù Ilha chiuso per l’arrivo dibeffando diil. Il giocatore dello Young Boys era vicino al suo approdo in Sardegna e, invece, ha optato per gli emiliani. In giornata attesa per le firme sul contratto per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

