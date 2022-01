Biathlon | individuale femminile Anterselva 2022 oggi in tv | programma | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il, glie latv dell’di, valido per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Dopo gli uomini, impegnati ieri pomeriggio nella 20km, anche per le donne è il momento di scendere in pista per l’appuntamento italiano. Atlete al via a partire dalle ore 14.15 di questo pomeriggio. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+. LA START LISTOLIMPIADI PECHINOSportFace.