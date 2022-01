Bezos vuole puntare su Napoli, ma non per il calcio: la sua volontà (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nome di Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon, è già stato accostato a Napoli, ma a quanto pare non per un interesse calcistico. Secondo quanto rivela Il Mattino nella sua edizione odierna, infatti, Bezos vorrebbe puntare su Napoli per quanto concerne i viaggi spaziali. Tra qualche giorno, infatti, ci sarà un nuovo incontro tra il suo braccio destro e il sistema aerospaziale campano. FOTO: Getty – Jeff Bezos Bezos è, infatti, anche fondatore ed amministratore delegato di Blue Origin, una società attiva proprio nei voli spaziali. Ciò che è certo, giunti a questo punto, è che l’interesse dell’imprenditore non ha nulla a che vedere con il calcio; riguarda, piuttosto, la fattibilità di un nuovo progetto industriale. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nome di Jeff, fondatore e presidente di Amazon, è già stato accostato a, ma a quanto pare non per un interesse calcistico. Secondo quanto rivela Il Mattino nella sua edizione odierna, infatti,vorrebbesuper quanto concerne i viaggi spaziali. Tra qualche giorno, infatti, ci sarà un nuovo incontro tra il suo braccio destro e il sistema aerospaziale campano. FOTO: Getty – Jeffè, infatti, anche fondatore ed amministratore delegato di Blue Origin, una società attiva proprio nei voli spaziali. Ciò che è certo, giunti a questo punto, è che l’interesse dell’imprenditore non ha nulla a che vedere con il; riguarda, piuttosto, la fattibilità di un nuovo progetto industriale.

