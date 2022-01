(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la Lombardia, anche la Toscanai primi passi per rendere latà un diritto di tutti. Anche dei. La Commissione politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali ha approvato all’unanimità una risoluzione, che adesso approderà in Consiglio Comunale sugli operatori Oeas: “Abbiamo tenuto conto del fatto che in vari paesi europei esiste ed è riconosciuta dalle istituzioni la figura dell’assistente sessuale o LoveGiver, il quale – spiega la presidente della Commissione Mimma Dardano – è un operatore professionale che si occupa dell’assistenza all’emotività, all’affettività e alla corporeità (O.E.A.S.) delle persone contà. Lo scopo non è arrivare ad avere rapporti, ma realizzare un percorso di educazione all’affettività e alla conoscenza del proprio ...

Luce_news : Assistenti sessuali per disabili: Firenze si muove per riconoscere la professione nel vulnus giuridico -

