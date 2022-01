Alessandro Basciano scatenato al GF Vip: “Soleil Sorge nega ma io so” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al GF Vip 6 l’argomento cardine rimane il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran e anche Alessandro Basciano ha detto la sua. In generale, da quando la modella venezuelana è entrata in Casa, i vipponi si sono divisi su questa storia. Molti sono ancora dubbiosi e hanno sollevato varie ipotesi sul matrimonio e su come lo hanno gestito dentro e fuori il GF Vip 6. Nella Casa c’è infatti chi pensa sia stata una messa in scena orchestrata dai due per far parlare di loro, ma c’è anche chi si è schierato dalla parte di Alex Belli e viceversa. E dopo mesi continua a tenere banco quella famosa notte in cui l’attore e l’influencer erano sotto le coperte. Manila Nazzaro ha confermato ad Alessandro Basciano di sapere cosa è successo in quel letto ma non ha voluto dare troppi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al GF Vip 6 l’argomento cardine rimane il triangolo Alex Belli,e Delia Duran e ancheha detto la sua. In generale, da quando la modella venezuelana è entrata in Casa, i vipponi si sono divisi su questa storia. Molti sono ancora dubbiosi e hanno sollevato varie ipotesi sul matrimonio e su come lo hanno gestito dentro e fuori il GF Vip 6. Nella Casa c’è infatti chi pensa sia stata una messa in scena orchestrata dai due per far parlare di loro, ma c’è anche chi si è schierato dalla parte di Alex Belli e viceversa. E dopo mesi continua a tenere banco quella famosa notte in cui l’attore e l’influencer erano sotto le coperte. Manila Nazzaro ha confermato addi sapere cosa è successo in quel letto ma non ha voluto dare troppi ...

