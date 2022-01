Tom Welling, sapete cosa faceva prima di diventare un attore? (Di giovedì 20 gennaio 2022) sapete cosa faceva Tom Welling prima di diventare un attore di successo? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’. attore, regista, produttore televisivo, Tom Welling è famoso in tutto il mondo. Sicuramente la notorietà è arrivata quando ha vestito i panni di Clark Kent, nella famosa serie televisiva Smallville. Questa serie, è stata prodotta dal 2001 al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 gennaio 2022)Tomdiundi successo? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’., regista, produttore televisivo, Tomè famoso in tutto il mondo. Sicuramente la notorietà è arrivata quando ha vestito i panni di Clark Kent, nella famosa serie televisiva Smallville. Questa serie, è stata prodotta dal 2001 al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

dreamingonmusic : Siamo nel 2022 quindi penso sia giunto il momento di fare una bella reunion J2 e Tom Welling, ci muoviamo? Vorrei una gioia grazie - cmqpiena : Per colpa di @deveraunseraunn sono andato a controllare su Instagram lo stato dell’arte per quanto concerne l’attor… - drag_on_air : Siamo tutti diventati gay con Tom Welling - jenny_s_alibi : Io a 12 anni che sminuivo Zac Efron, perché a me già piacevano gli uomini più grandi, per es. qui cito uno dei miei… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Welling L'attore della serie The Vampire Diaries ha recitato anche in Smallville: l'avete notato? Qui, era in scena insieme a Clark Kent, protagonista interpretato da Tom Welling, e con Lex, interpretato da Michael Rosenbaum. Ricordate Wesley nella serie tv?

Tom Welling festeggia l'anniversario di matrimonio Tom Welling Tom Welling è più romantico che mai nel giorno del suo secondo anniversario di nozze. L'ex Super Man del piccolo schermo ha condiviso sui social una foto che lo ritrae intento a stampare ...

Tom Welling, sapete cosa faceva prima di diventare un attore? SoloGossip.it Qui, era in scena insieme a Clark Kent, protagonista interpretato da, e con Lex, interpretato da Michael Rosenbaum. Ricordate Wesley nella serie tv?è più romantico che mai nel giorno del suo secondo anniversario di nozze. L'ex Super Man del piccolo schermo ha condiviso sui social una foto che lo ritrae intento a stampare ...