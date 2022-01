Supplenze, scuole ricercano docenti da MAD per varie classi di concorso. Avvisi e scadenze (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici che ricercano supplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le Supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici chesupplenti indiper coprire le cattedre scoperte. Lehanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe diA027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. L'articolo .

Advertising

Giotherockk : I posti nella scuola si trovano facilmente, soprattutto per quanto riguarda le supplenze, visto che ci sono tantiss… - GazzettaDellaSc : Supplenze, scuole ricercano docenti da MAD per varie classi di concorso. Avvisi e scadenze - silvia_moras : @federiconovella come le scuole, aperte, ma con supplenze continue, tamponi e discriminazioni - Sakurauchi_Hime : RT @annaleelou: In Toscana stanno chiamando i genitori a fare supplenze nelle scuole. L'obbligo vassx e il nazi pass funzionano alla grande… - annaleelou : In Toscana stanno chiamando i genitori a fare supplenze nelle scuole. L'obbligo vassx e il nazi pass funzionano all… -