Romano | scontro tra 3 auto lungo la Soncinese | una si ribalta

(Di giovedì 20 gennaio 2022)di Lombardia. Incidente stradale poco prima delle 10.30 di giovedìla strada498. Coinvolte tre, una delle quali si èta, mentre ci sono due feriti, un ragazzo di 25 anni e un uomo di 45, entrambi trasportati in codice all’ospedale di Treviglio. Sul posto i Carabinieri di Martinengo. I vigili del fuoco volontari didi Lombardia hanno messo in sicurezza levetture e hanno bonificato l’area compromessa.

Advertising

thepeopleu : Lo scontro roma-lazio costituisce il 90% della personalità del romano medio tutto ruota intorno a quello TUTTO - LaRagione_eu : Francesco Gaetano #Caltagirone , l’imprenditore romano si dimette dal Cda in polemica con la gestione della compagn… - Osserv_Impresa : Generali, si è dimesso Francesco Gaetano Caltagirone. Scontro nel Cda: Dopo oltre 12 anni al vertice della compagni… - nuova_venezia : LO SCONTRO SUI FONDI DEL PNRR / Parla il sottosegretario Massimo Bitonci: 'L'Anci è troppo romano-centrica, ecco pe… - CorriereAlpi : LO SCONTRO SUI FONDI DEL PNRR / Parla il sottosegretario Massimo Bitonci: 'L'Anci è troppo romano-centrica, ecco pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Romano scontro

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

...torinese e tra le due protagoniste di Uomini e Donne si potrebbe arrivare di nuovo allo. ... secondo le anticipazioni , potrebbero andare in onda le prime uscite del tronista. Che ...Ad essere coinvolto un giovane sciatoredi 21 anni, ricoverato nel reparto di rianimazione ... ragazza romana impatta contro un pilone) Andando ancora a ritroso ricorderete lotra un ...Una delle tre automobili è finita sottosopra, accanto ad una siepe, poco distante da un condominio. È successo giovedì 20 gennaio, attorno alle 10.30, sulla strada Soncinese, a Romano di Lombardia. So ...Ci siamo quasi, l'attesa sta per finire. Domani Matteo Berrettini sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.31) nel match valevole per il terzo turno degli Australian Open 2022: in palio gl ...