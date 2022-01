Raisi | ' armi nucleari non fanno parte strategia difesa Iran'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raisi armi

ANSA Nuova Europa

... in conformità all'ordine della Guida suprema, quella di non svilupparenucleari, questo non fa parte della nostra strategia di difesa", ha affermato. "Non vogliamo nient'altro che l'...... con l'inevitabile pierino politico che da Londra va ad accendere il fiammifero di nuoveall'... E il presidente iraniano, Ebrahim, sarà ricevuto al Cremlino nelle prossime ore. Sul tavolo ...Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, parlando oggi alla Duma a Mosca, ha affermato che l'Iran non sta sviluppando armi nucleari, che ciò non fa parte della strategia difensiva dell'Iran e che Teheran ...Erdogan ha anche detto ai giornalisti che c'era la possibilità di un accordo energetico tra Israele e Turchia.