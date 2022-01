Quirinale, Letta (Pd): “Dobbiamo trovare un’intesa per un nome condiviso e non di parte, quindi non di centrodestra” – Video (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il nome del prossimo presidente della Repubblica, secondo Enrico Letta, dovrebbe essere “super partes e condiviso” quindi “non di centrodestra”. A dirlo lo stesso segretario del Partito democratico intervistato a Radio Immagina. “Abbiamo un Parlamento in cui nessuno ha la maggioranza e per rendere più complicate le cose, nonostante sia chiaro che nessuno ha la maggioranza, il centrodestra si è comportato come se la avesse e ha tentato l’assalto al Colle con l’idea di avere un candidato di centrodestra”, ha detto Letta sottolineando che quindi la difficoltà è stata doppia. “Da una parte dovevamo respingere questo assalto al Colle – ha continuato – dall’altra il nostro problema è che non basta dire no. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildel prossimo presidente della Repubblica, secondo Enrico, dovrebbe essere “supers e“non di”. A dirlo lo stesso segretario del Partito democratico intervistato a Radio Immagina. “Abbiamo un Parlamento in cui nessuno ha la maggioranza e per rendere più complicate le cose, nonostante sia chiaro che nessuno ha la maggioranza, ilsi è comportato come se la avesse e ha tentato l’assalto al Colle con l’idea di avere un candidato di”, ha dettosottolineando chela difficoltà è stata doppia. “Da unadovevamo respingere questo assalto al Colle – ha continuato – dall’altra il nostro problema è che non basta dire no. ...

