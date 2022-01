Quirinale | Letta | ' intesa su nome super partes | non di parte'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Di fronte all'assalto al Colle del centrodestra abbiamo dovuto trovare l'equilibrio per respingere questo assalto e trovare i canali di comunicazione con il centrodestra per uncondiviso e non di. Dobbiamo trovare un'su un, istituzionale, è lo sforzo che stiamo facendo". Lo ha detto Enricoa radio Immagina sul

Advertising

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - a_padellaro : PERCHÉ MARIO VA DA SERGIO L’altra sera a DiMartedì, Alessandro Di Battista ha ripetuto che già un anno fa a Draghi… - TV7Benevento : **Quirinale: Letta, 'assurdo e contraddittorio eleggere un presidente con 505 voti'**... - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'c.destra ha tentato assalto, lo abbiamo respinto ma un accordo è necessario'... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

L'incontro di ieri col 'tweet unificato' di, Conte e Speranza , in cui si è ribadito il no secco all'ipotesi Berlusconi alma l'apertura alla condivisione di un altro nome col ......Sarebbe la prima volta in cui un presidente del Consiglio passerebbe da Palazzo Chigi al. ... L'asso nella manica di Berlusconi: GianniSecondo alcuni l'operazione di Berlusconi è in ...ma il nostro problema è non dover dire solo di no ma anche, con il centrodestra, individuare un accordo per un nome condiviso”. Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina sul Quirinale.Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Di fronte all'assalto al Colle del centrodestra abbiamo dovuto trovare l'equilibrio per respingere questo assalto e trovare i canali di comunicazione con il centrodestra pe ...