(Di giovedì 20 gennaio 2022) , proposta con 5 colonne e relativi euro numeri, valida per le prossime tre estrazioni. Le proposte sono valide per i prossimi tre concorsi a partire dalla data odierna Previsione– By GiGi LoTTo © Colonna N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 E. 1 E. 2 1 15 18 30 38 47 2 3 2 4 5 8 12 23 4 10 3 11 15 39 40 44 9 10 4 17 26 38 45 46 2 10 5 2 3 11 12 14 5 8 Il nuovo jackpot per il concorso numero 3 del 21-01-, è di 47.000.000,00 euro. Le probabilità di centrare un 5+2 sono di 1 su 95.344.200, quelle del 5+1 1 su 5.959.013, mentre quelle del 5+0 sono 1 su 3.405.150. Proposte Euronumeri elaborati su base statistica, di seguito ecco i primi tre numeri più ritardatari e più frequenti: Statistica euro-numeri più ritardatari 7 (rit. 10); 3 (rit. 7); 5 (rit.5); Statistica euro-numeri più frequenti 8 (freq. 125); ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni Eurojackpot del 21-01-2022 - zazoomblog : Previsioni Eurojackpot del 14-01-2022 - #Previsioni #Eurojackpot #14-01-2022 - GiGi_Lotto : Previsioni Eurojackpot del 14-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Eurojackpot

Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - Euro Numeri - - ... sul link in alto per conoscere in tempo reale la combinazione vincente dell'estrazione...Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - Euro Numeri - - ... L'attesa è tutta per stasera, quando si conosceranno i numeri7 gennaio 2022. L'...Leggi anche –> Million Day: la cinquina vincente di oggi mercoledì 12 gennaio Guai a sottovalutare il rischio ludopatia: giocare va bene, ma bisogna farlo responsabilmente e sempre con moderazione. An ...Million Day, estrazione venerdì 14 gennaio: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti. Million Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorn ...