Pallavolo | slitta ancora la ripartenza dei campionati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –al prossimo mese di febbraio lo stop deidi Serie B, Serie C, Serie D e serie inferiori. E’ questa la decisione presa dalla Fipav che, sulla base della situazione epidemiologica da covid-19 tuttora in essere a livello nazionale, ha ritenuto prematura la ripresa deiprecedentemente fissata il 29 gennaio, decretando pertanto l’allungamento della sospensione per ulteriori due settimane e fino alla data del 6 febbraio. Nel comunicato ufficiale emanato nella giornata di ieri, si specifica infatti che “al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza inazionali di Serie B e C, iregionali di serie D e Divisione e tutti iNazionali di categoria ...