Mattarella | Lepri maestro di professionalità e deontologia

Advertising

macampoansa : ++ Lepri: Mattarella,maestro di professionalità e deontologia ++ 'Con Sergio #Lepri scompare un prestigioso diretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Lepri

Agenzia ANSA

"Con Sergioscompare un prestigioso direttore, maestro di professionalità e deontologia per generazioni di ... Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. 20 gennaio 2022Nel 2019, per i cent'anni del giornalista, il presidente della Repubblica Sergioaveva inviato un messaggio a Sergioringraziandolo ' per il suo ruolo di protagonista nella storia ...Roma, 20 gen. (askanews) - 'Con Sergio Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professionalità e deontologia per generazioni ..."Con Sergio Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professionalità e deontologia per generazioni di giornalisti, e un testimone attento e partecipe di lunghe e decisive fasi della storia ...