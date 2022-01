LIVE Italia-Finlandia 2-2 calcio a 5, Europei 2022 in DIRETTA: botta e risposta De Matos-Alamikkotervo (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Nicolodi! Sinistro sull’esterno della rete. -9 Kytola interrompe la scorribanda di Motta. -9 Arillo cerca De Matos che non arriva in tempo sul pallone. -10 Che errore di Musumeci! Regala il pallone a Hosio che sbaglia a tu per tu con Mammarella. -10 Coperta la visuale di Mammarella, nessuno in pressione di Alamikkotervo che conclude da punizione DIRETTAmente all’incrocio dei pali. -10 INCREDIBILE, IL PAREGGIO DELLA Finlandia! CHE BOMBA DI Alamikkotervo! -10 Alano trova il movimento in profondità di De Matos che si gira da attaccante vero e trafigge il portiere! -10 DE MatosSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL 2-1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 Nicolodi! Sinistro sull’esterno della rete. -9 Kytola interrompe la scorribanda di Motta. -9 Arillo cerca Deche non arriva in tempo sul pallone. -10 Che errore di Musumeci! Regala il pallone a Hosio che sbaglia a tu per tu con Mammarella. -10 Coperta la visuale di Mammarella, nessuno in pressione diche conclude da punizionemente all’incrocio dei pali. -10 INCREDIBILE, IL PAREGGIO DELLA! CHE BOMBA DI! -10 Alano trova il movimento in profondità di Deche si gira da attaccante vero e trafigge il portiere! -10 DESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL 2-1 ...

