Giovannini: non impugneremo stop Green pass su stretto Messina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo non impugnerà l'ordinanza dei governatori di Sicilia e Calabria che consente di utilizzare i collegamenti attraverso lo stretto di Messina senza Green pass. Lo ha annunciato il ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo non impugnerà l'ordinanza dei governatori di Sicilia e Calabria che consente di utilizzare i collegamenti attraverso lodisenza. Lo ha annunciato il ministro ...

Advertising

Radio1Rai : ??#GreenPass per i #traghetti nello Stretto di Messina. Lo Stato non conta di opporsi all'ordinanza dei due presiden… - Lasiciliaweb : 'Lo Stato non si opporrà alle ordinanze sulle isole' Il ministro Giovannini: 'C'è un dialogo con le regioni per ass… - mag_ship : A bordo dei traghetti senza #Supergreenpass, Giovannini: “Non impugnerò le ordinanze” - zazoomblog : Auto elettriche - Giovannini: Gli incentivi non hanno senso senza colonnine - #elettriche #Giovannini: #incentivi… - FranceManto64 : #Draghi #PresidenteDellaRepubblica e un uomo si sua fiducia (#Colao, #Franco, #Giovannini) #PresidenteDelConsiglio;… -