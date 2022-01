"Ero diventata un mito, la bellissima da desiderare. E io sono sparita". Le due vite di Lisa Gastoni (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Dico la verità: io il successo di quel film non l'ho mai capito. Io ho vissuto una cosa che non ho capito" . Tempo fa intervistata in video dal critico Mario Sesti, Lisa Gastoni parlava così dell'... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Dico la verità: io il successo di quel film non l'ho mai capito. Io ho vissuto una cosa che non ho capito" . Tempo fa intervistata in video dal critico Mario Sesti,parlava così dell'...

Advertising

choisanisheaven : un mio professore mi ha letteralmente chiesto se ero guarita dal covid e per spiegargli la situazione sono diventat… - watthias_ : @sinaptotagmina LOL e le prime sere ero pure entrato. Abbiamo fatto un paio di battute e ok, ci stava. Poi l'aria è… - malinconicaluna : RT @malinconicaluna: flex? a scuola ero quella che prima era cessa e che poi è diventata depressa rido - GrmVit : @emanueleacernes @lazio_e @AlessioBuzzanca @QuartaFra @SigfridoRanucci @francodimare @cjmimun Ero ammiratrice ,dopo… - klimtete : con mio zio porco due ero diventata viola e quello a fasse le curve di montagna manco fossimo in fast and furious -