“Dovevano essere più attenti verso Manuel”: scoppia la polemica al Gf Vip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Gf Vip è arrivato il momento dell’addio forse più doloroso, anche se necessario. Manuel Bortuzzo, dopo oltre quattro mesi, a quanto pare sarebbe pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello. Emozione, lacrime e polemiche accompagnano la sua uscita di scena. Gf Vip, Manuel Bortuzzo-AltranotiziaIl momento è arrivato. Un momento desiderato e temuto, in quel vorticoso contrasto di emozioni e di sensazioni, che ha contraddistinto l’intera sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lui lo aveva annunciato qualche tempo fa che non sarebbe rimasto fino al termine del reality, prorogato da Alfonso Signorini e dalla produzione sino al 14 marzo. E Manuel Bortuzzo quell’intenzione l’ha messa in pratica uscendo anticipatamente dalla casa. La sua presenza all’interno del Grande Fratello è stata quella ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Gf Vip è arrivato il momento dell’addio forse più doloroso, anche se necessario.Bortuzzo, dopo oltre quattro mesi, a quanto pare sarebbe pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello. Emozione, lacrime e polemiche accompagnano la sua uscita di scena. Gf Vip,Bortuzzo-AltranotiziaIl momento è arrivato. Un momento desiderato e temuto, in quel vorticoso contrasto di emozioni e di sensazioni, che ha contraddistinto l’intera sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lui lo aveva annunciato qualche tempo fa che non sarebbe rimasto fino al termine del reality, prorogato da Alfonso Signorini e dalla produzione sino al 14 marzo. EBortuzzo quell’intenzione l’ha messa in pratica uscendo anticipatamente dalla casa. La sua presenza all’interno del Grande Fratello è stata quella ...

Advertising

eziamor : @satellix1966 Certo! ?????? Non dovremmo però essere arrivati a questi punti. La politica e la stampa non dovevano div… - micricosmo : RT @fedebhononso: Guardate mi dovevate dare solo la possibilità di essere in puntata, vedevate che facevo e dicevo, altro che no e buh. Mi… - itsairens : comunque le little mix dovevano essere in tre sin dall’inizio - bprestuccia : Ma le cover non dovevano essere in italiano? E poi, non dovevano essere di brani presentati al Festival negli anni… - PravatoSilvano : @RobyCostahagal1 @sgomberoCP Denunciali tu! Se è anticostituzionale e contro la legge saranno sgomberati. I ratti d… -