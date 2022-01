Delia Duran ancora dubbi su Alex e Soleil: “Lui continua a sbagliare” (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) La modella Delia Duran dopo i vari confronti e scontri con Soleil tenta di comprendere le continue frecciatine tra l’attore e Soleil La modella Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 da alcuni giorni e dopo i primi confronti con alcuni concorrenti e gli scontri con Soleil, sembra aver preso una decisione definitiva riguardo il suo matrimonio con l’attore Alex Belli. Delia Duran dopo essersi sfogata con alcune gieffine, questa mattina si è confrontata con la concorrente Nathaly Caldonazzo riguardo le frecciatine che ancora una volta suo marito Alex Belli da fuori invia a Soleil Sorge, dai messaggi Durante la diretta all’ultimo aereo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) La modelladopo i vari confronti e scontri contenta di comprendere le continue frecciatine tra l’attore eLa modellaè entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 da alcuni giorni e dopo i primi confronti con alcuni concorrenti e gli scontri con, sembra aver preso una decisione definitiva riguardo il suo matrimonio con l’attoreBelli.dopo essersi sfogata con alcune gieffine, questa mattina si è confrontata con la concorrente Nathaly Caldonazzo riguardo le frecciatine cheuna volta suo maritoBelli da fuori invia aSorge, dai messaggite la diretta all’ultimo aereo ...

