**Covid: in Lombardia 33.676 positivi e 131 morti** (Di giovedì 20 gennaio 2022) Miano, 20 gen. (Adnkronos) - Sono 33.676 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 131 i decessi, portando così a 36.257 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 153.143 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 21,99%. Salgono i ricoveri in area medica: sono 3.719 (+41) mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 271 (+6). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Miano, 20 gen. (Adnkronos) - Sono 33.676 i nuovial Covid registrati innelle ultime 24 ore e 131 i decessi, portando così a 36.257 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 153.143 mentre il rapporto/tamponi si attesta al 21,99%. Salgono i ricoveri in area medica: sono 3.719 (+41) mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 271 (+6).

Advertising

petergomezblog : Covid, in Lombardia boom di classi a casa: 67.433 alunni in quarantena. “Trend di casi in aumento, raddoppiati nell… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - Corriere : Scuola, lo slalom snervante tra le regole anti Covid: le famiglie chiedono una semplificazione - TgrRaiLombardia : #COVID19: @Inter - @VeneziaFC_IT a rischio; Quindicesimo positivo nella squadra veneta. Non si sa se giocatore o… - LNotizie : A fronte di 153.143 tamponi effettuati, sono 33.676 i nuovi positivi (21,9%) ???? -