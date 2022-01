Covid a Monreale, boom di guariti, sono circa 290 gli attuali positivi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Monreale – Negli ultimi giorni si sono registrati circa un centinaio di nuovi guariti. Fino alla scorsa settimana in numero totale di positivi nella città normanna, sembrava aggirarsi attorno ai 500 infetti. La curva epidemiologica di Monreale si sta omologando a quella nazionale, che negli ultimi giorni ha registrato una leggera discesa. La guardia però va (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 20 gennaio 2022)– Negli ultimi giorni siregistratiun centinaio di nuovi. Fino alla scorsa settimana in numero totale dinella città normanna, sembrava aggirarsi attorno ai 500 infetti. La curva epidemiologica disi sta omologando a quella nazionale, che negli ultimi giorni ha registrato una leggera discesa. La guardia però va (live.it)

Ultime Notizie dalla rete : Covid Monreale Monreale, il commissario Costa all'hub di San Gaetano PALERMO - Il commissario per l'emergenza Covid di Palermo Renato Costa ha visitato oggi l'hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano, a Monreale. 'Venire in un un luogo cosi bello e suggestivo come la chiesa di San Gaetano a Monreale è stato ...

A Monreale il Commissario Covid Costa, 'Qui mi sento in famiglia' MONREALE - Il commissario per l'emergenza covid Renato Costa visita l'Hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano a Monreale e vaccina una giornalista. Nella città normanna, da ieri è aperto l'hub ...

