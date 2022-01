“Ci stiamo frequentando…”. Nicola Vivarelli, nuovo amore per l’ex corteggiatore di Gemma: l’ha pescata a UeD (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nicola Vivarelli è tornato a far parlare di sé. l’ex Sirus e corteggiatore di Uomini e Donne si è confidato a RTL 102.5 News. Ha parlato del suo rapporto con Gemma e della sua nuova fidanzata già ospite a Uomini e Donne. “Mi sto frequentando con una persona che è stata ospite da voi, ci stiamo sentendo, sono ancora single e la cosa è in fase di costruzione. È bionda”, ha rivelato. Sui di lui erano piovute pesanti critiche dopo l’approdo in studio a corteggiare Gemma Galgani. “Se sono andato a corteggiarla è perché a me piaceva dal punto di vista intellettuale. Per le festività ci siamo sentiti La mamma c’è l’ho, era un’attrazione diversa quella per Gemma. Spesso l’amore platonico viene definito privo di passione”, ha raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)è tornato a far parlare di sé.Sirus edi Uomini e Donne si è confidato a RTL 102.5 News. Ha parlato del suo rapporto cone della sua nuova fidanzata già ospite a Uomini e Donne. “Mi sto frequentando con una persona che è stata ospite da voi, cisentendo, sono ancora single e la cosa è in fase di costruzione. È bionda”, ha rivelato. Sui di lui erano piovute pesanti critiche dopo l’approdo in studio a corteggiareGalgani. “Se sono andato a corteggiarla è perché a me piaceva dal punto di vista intellettuale. Per le festività ci siamo sentiti La mamma c’è l’ho, era un’attrazione diversa quella per. Spesso l’platonico viene definito privo di passione”, ha raccontato ...

