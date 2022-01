Canoni di locazione a Montalto di Castro, in arrivo contributi integrativi per il 2021 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Montalto di Castro – L’amministrazione comunale comunica che sono aperte le procedure finalizzate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei Canoni di locazione annualità 2021, ai sensi della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2021. Le domande dei richiedenti possono essere consegnate in comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e sino al 28 febbraio 2022, consegnandole a mano presso il protocollo comunale, oppure a mezzo pec all’indirizzo: comune.MontaltodiCastro.vt@legalmail.it È possibile consultare l’avviso pubblico integrale e scaricare il modulo di domanda sul sito dell’ente all’indirizzo: ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)di– L’amministrazione comunale comunica che sono aperte le procedure finalizzate alla concessione diper il pagamento deidiannualità, ai sensi della D.G.R. n. 788 del 18 novembre. Le domande dei richiedenti possono essere consegnate in comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e sino al 28 febbraio 2022, consegnandole a mano presso il protocollo comunale, oppure a mezzo pec all’indirizzo: comune.di.vt@legalmail.it È possibile consultare l’avviso pubblico integrale e scaricare il modulo di domanda sul sito dell’ente all’indirizzo: ...

Pagamento canoni di locazione, online l'avviso pubblico per la concessione dei contributi MONTALTO DI CASTRO - L'amministrazione comunale comunica che sono aperte le procedure finalizzate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2021, ai sensi della D. G. R. n. 788 del 18 novembre 2021. Le domande dei richiedenti possono essere consegnate in comune a partire dalla data di pubblicazione del bando ...

Canoni di locazione a Montalto di Castro, in arrivo contributi integrativi per il 2021 Montalto di Castro – L'amministrazione comunale comunica che sono aperte le procedure finalizzate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2021, ai ...

