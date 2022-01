Calciomercato Juventus, Zakaria in dubbio: sorpasso della big d’Europa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista svizzero, Denis Zakaria, è diventato uno degli obiettivi di mercato della Juventus: possibile sorpasso della big d’Europa Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte Calciomercato per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista svizzero, Denis, è diventato uno degli obiettivi di mercato: possibilebigIl club bianconero è sempre molto attivo sul fronteper… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - GiovaAlbanese : In chiusura nelle prossime ore il trasferimento di #Iocolano dal #Lecco alla #Juventus #Under23: mancano ancora alc… - GiovaAlbanese : ? #Juventus | Fatta per #Iocolano dal #Lecco, rinforzerà la rosa dell'#Under23: visite mediche programmate per doma… - serieAnews_com : ?? Domanda secca per voi ?? #Schick #PatrikSchick #Juventus #Roma #Bomber #Bundesliga #SerieA #calciomercato… - bianconerodoc10 : RT @GiovaAlbanese: ? #Juventus | Fatta per #Iocolano dal #Lecco, rinforzerà la rosa dell'#Under23: visite mediche programmate per domani ma… -