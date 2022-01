Australian Open 2022: programma, orari e ordine di gioco venerdì 21 gennaio con Berrettini e Giorgi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 21 gennaio agli Australian Open 2022 con gli orari italiani e i campi di riferimento. Tanta attesa per l’attesissima sfida tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. A seguire ancora Italia alla Rod Laver Arena, con un altro big match tra la numero uno al mondo Ashleigh Barty e Camila Giorgi. L’ultimo italiano in campo sarà Lorenzo Sonego, che sfiderà Kechmanovic. Di seguito il programma completo. ROD LAVER ARENA ore 01: (24) Azarenka vs (15) Svitolina a seguire: (4) Krejcikova vs (26) Ostapenko a seguire: (31) Alcaraz vs (7) Berrettini non prima delle ore 9: (1) Barty vs (30) Giorgi a seguire: (28) Khachanov ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ile l’didi21aglicon gliitaliani e i campi di riferimento. Tanta attesa per l’attesissima sfida tra Carlos Alcaraz e Matteo. A seguire ancora Italia alla Rod Laver Arena, con un altro big match tra la numero uno al mondo Ashleigh Barty e Camila. L’ultimo italiano in campo sarà Lorenzo Sonego, che sfiderà Kechmanovic. Di seguito ilcompleto. ROD LAVER ARENA ore 01: (24) Azarenka vs (15) Svitolina a seguire: (4) Krejcikova vs (26) Ostapenko a seguire: (31) Alcaraz vs (7)non prima delle ore 9: (1) Barty vs (30)a seguire: (28) Khachanov ...

