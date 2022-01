Australian Open 2022, Gasquet si ritira: Van De Zandschulp al terzo turno (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo aver perso dieci game di fila tra il secondo e il terzo set, Richard Gasquet si ritira dal match del secondo turno agli Australian Open 2022 contro Botic Van De Zandschulp. Il francese aveva vinto il primo parziale per 6-4, ma ha subito un duro colpo dal secondo set in poi subendo ben dieci game consecutivi (6-0 4-0) prima di decidere di ritirarsi a metà del terzo set. L’olandese passa così al terzo turno, dove sfiderà il vincente tra Medvedev e Kyrgios. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo aver perso dieci game di fila tra il secondo e ilset, Richardsidal match del secondoaglicontro Botic Van De. Il francese aveva vinto il primo parziale per 6-4, ma ha subito un duro colpo dal secondo set in poi subendo ben dieci game consecutivi (6-0 4-0) prima di decidere dirsi a metà delset. L’olandese passa così al, dove sfiderà il vincente tra Medvedev e Kyrgios. SportFace.

