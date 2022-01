Ape social 2022 | ripartono le domande | requisiti e novità

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la proroga contenuta all’interno della Legge di Bilancio, che ne estende il periodo si sperimentazione fino al 31 dicembreledi riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape, con alcune importanti. A darne notizia è l’Inps con il Messaggio numero 274 del 20 gennaio, con il quale si comunica inoltre che sono stati resi disponibili i moduli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’Apeper i dipendenti che svolgono lavori cd. gravosi da almeno 6 anni. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi leintrodotte dalla Legge di Bilanciooltre alla proroga, i nuovie come fare domanda per ...

Advertising

antoine_doinel2 : @MonsieurFou7 Qui puoi anche stare a casa direttamente con il reddito di cittadinanza, l'ape social, gli scivoli, i… - agostini_franc : RT @FilcaCisl: Torre del Greco, XII Congresso Filca #Campania. Ottavio De Luca, segretario nazionale e reggente della struttura: 'Oggi l'Ap… - FlpDifesa : Le novità introdotte dalla legge di bilancio in materia di pensioni. La quota 102 alza di due anni, da 62 a 64, il… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - Mohamed__Saady : RT @FilcaCisl: Torre del Greco, XII Congresso Filca #Campania. Ottavio De Luca, segretario nazionale e reggente della struttura: 'Oggi l'Ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Ape social

Orizzonte Scuola

Sono ancora in vita le altre due forme di pensione anticipata, ossia Opzione donna e. Pensione anticipata, ecco l'ultima proposta per il dopo Quota 102 Governo e parti sociali sono ...IndiceSociale 2022 per nuovi lavori gravosiSociale per insegnanti di scuola primaria Scadenze domandaSociale 2022 per nuovi lavori gravosiSociale lavori gravosi: ...Dalla proroga dell'APE sociale e di opzione donna all'introduzione di quota 102. Ecco come si andrà in pensione nel 2022 ...In un momento in cui la flessibilità in uscita è uno dei principali temi di attenzione nel sistema previdenziale di base, per la ...