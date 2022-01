Zerbin | “Mi piacerebbe giocare a Napoli Giuntoli mi ha telefonato”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) In Serie B, il Pisa sta sorprendendo tutti: la squadra toscana è prima in classifica a 38 punti a +1 dal Brescia e +3 dal Benevento. La striscia di risultati utili però è stata interrotta nell’ultima giornata disputata nel weekend: il Frosinone è riuscito a espugnare l’Arena Garibaldi grazie a uno spettacolare 3-1. Protagonista assoluto della vittoria è stato il giovane Alessio, autore di una bella doppietta.è un attaccante di proprietà del: classe ’99, quest’anno ha collezionato 6 reti e 2 assist in 13 presenze con la maglia del Frosinone. Dopo il gol all’esordio contro il Parma di Gigi Buffon, le altre cinque reti sono arrivate nelle ultime tre giornate: gol contro il Monza e doppiette a Spal e Pisa. L’attaccante si è raccontato a una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: riportiamo le parti più ...