Una voragine in centro a Benevento: disagi da una settimana (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna voragine in pieno centro storico, in uno dei vicoli più caratteristici di Benevento. Da più di una settimana parte della pavimentazione stradale di via San Gaspare del Bufalo, nei pressi di piazza Orsini, ha ceduto mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti. Dalle foto è possibile intuire l’entità del danno, a cui era stato inizialmente posto un provvisorio ‘rattoppo’, se così vogliamo definire la transenna posizionata sul luogo, per interdire l’accesso ai veicoli. Sono bastate però pochissime ore affinché la il divisorio venisse spostato, un tacito lasciapassare per la circolazione veicolare. Conseguenza? Con il passare dei giorni la situazione è andata via via peggiorando, fino al riscontro di questa mattina, a cui si aggiunge la comprensibile rabbia dei residenti. Occorre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnain pienostorico, in uno dei vicoli più caratteristici di. Da più di unaparte della pavimentazione stradale di via San Gaspare del Bufalo, nei pressi di piazza Orsini, ha ceduto mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti. Dalle foto è possibile intuire l’entità del danno, a cui era stato inizialmente posto un provvisorio ‘rattoppo’, se così vogliamo definire la transenna posizionata sul luogo, per interdire l’accesso ai veicoli. Sono bastate però pochissime ore affinché la il divisorio venisse spostato, un tacito lasciapassare per la circolazione veicolare. Conseguenza? Con il passare dei giorni la situazione è andata via via peggiorando, fino al riscontro di questa mattina, a cui si aggiunge la comprensibile rabbia dei residenti. Occorre ...

Advertising

anteprima24 : ** Una #Voragine in centro a ##Benevento: disagi da una settimana ** - SalvatoreSamp : RT @fanpage: Gli sponsor di #Djokovic fanno tremare il campione serbo. - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Gli sponsor di #Djokovic fanno tremare il campione serbo. - camiziani : RT @VitoCavarretta: @lucianocapone Non c'è alcun provvedimento dei governi Conte 1 e 2 che non si sia trasformato in una voragine nei conti… - ErnestoPascucci : RT @fanpage: Gli sponsor di #Djokovic fanno tremare il campione serbo. -