Tornano positivi i rendimenti dei bund tedeschi. Non accadeva da oltre due anni. Spread in rialzo a 135 punti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I rendimenti del bund, il titolo decennale dello stato tedesco, sono tornati in positivo per la prima volta da maggio 2019. Il superamento di soglia zero è avvenuto dopo che sono stati diffusi i dati definitivi sull'inflazione di dicembre che in Germania si è attestata al 5,7% in base ai parametri europei. Il rendimento del bund è salito quindi allo 0,02%. Dopo l'inizio della pandemia il titolo erra arrivato ad offrire rendimenti negativi fino a meno 0,9%. Il bund rappresenta l'asset sicuro per eccellenza, in questo ruolo funge da riferimento per il calcolo dello Spread, ossia la differenza dei rendimenti tra titoli di Stato di diversi paesi. Più ampio maggiore è la percezione di una diversità di rischio di investimento tra i diversi paesi. Il rendimento del Btp ...

