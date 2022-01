Tenta di rubare la bici ad una donna, le prende di santa ragione e perde anche la felpa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Salta sul sellino di una bici e Tenta di svignarsela, ma la proprietaria, agguerrita, lo strattona e disarciona con facilità. Il maldestro ladro, dopo esser stato strapazzato, riesce a scappare, ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Salta sul sellino di unadi svignarsela, ma la proprietaria, agguerrita, lo strattona e disarciona con facilità. Il maldestro ladro, dopo esser stato strapazzato, riesce a scappare, ma ...

Advertising

magazine24it : Genova, tenta di rubare in tre negozi del centro: arrestato 27enne - LiguriaOggi : Genova, tenta di rubare in tre negozi del centro: arrestato 27enne - viveremarche : Civitanova: Prima tenta di rubare uno scooter, poi deruba un giovane: 44enne fermato in pieno centro e arrestato… - YouTvrs : Scippa portafogli e tenta di rubare uno #Scooter: 44enne in manette - - lavocedigenova : Tenta di rubare materiale da un'attrazione del Winter Park, 40enne arrestato -