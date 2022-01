Sos 5G, negli Usa pioggia di voli cancellati: si temono interferenze con i sistemi di bordo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sos 5G. negli Stati Uniti è ormai una ‘epidemia’ di voli cancellati per i timori delle compagnie aeree. Che hanno denunciato possibili interferenze da parte della nuova tecnologia 5G, lanciata da AT&T e Verizon, con i sistemi di bordo dei velivoli. Con conseguenti rischi per la sicurezza. Tecnologia 5G, decine di voli cancellati per paura di interferenze Finora Emirates, Air India, All Nippon Airlines e Japan Airlines hanno annunciato la cancellazione di alcune rotte in direzione Stati Uniti. Nonostante la decisione – comunicata ieri da AT&T e Verizon – di rimandare temporaneamente l’entrata in funzione di alcune torri wireless 5G. Posizionate nei pressi di alcuni aeroporti. Ma non è bastato. Le drastiche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sos 5G.Stati Uniti è ormai una ‘epidemia’ diper i timori delle compagnie aeree. Che hanno denunciato possibilida parte della nuova tecnologia 5G, lanciata da AT&T e Verizon, con ididei veli. Con conseguenti rischi per la sicurezza. Tecnologia 5G, decine diper paura diFinora Emirates, Air India, All Nippon Airlines e Japan Airlines hanno annunciato la cancellazione di alcune rotte in direzione Stati Uniti. Nonostante la decisione – comunicata ieri da AT&T e Verizon – di rimandare temporaneamente l’entrata in funzione di alcune torri wireless 5G. Posizionate nei pressi di alcuni aeroporti. Ma non è bastato. Le drastiche ...

