Regno Unito, via green pass e mascherine. L’annuncio di Boris Johnson (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Via le restrizioni anti Covid nel Regno Unito. E’ quanto annunciato, alla Camera dei Comuni, dal primo ministro Boris Johnson. Il premier britannico ha così formalizzando quando stabilito giovedì scorso, revocando la raccomandazione dello smart working, il pass vaccinale (una sorta di mini green pass versione inglese) e pure l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, nei locali notturni e nei negozi. Termina di fatto il cosiddetto “piano B”, introdotto a dicembre dal governo di Londra. Regno Unito, stop a green pass e mascherine: il discorso di Johnson Come riportato dalla Bbc, Johnson ha affermato che “da questo momento” il governo non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Via le restrizioni anti Covid nel. E’ quanto annunciato, alla Camera dei Comuni, dal primo ministro. Il premier britannico ha così formalizzando quando stabilito giovedì scorso, revocando la raccomandazione dello smart working, ilvaccinale (una sorta di miniversione inglese) e pure l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, nei locali notturni e nei negozi. Termina di fatto il cosiddetto “piano B”, introdotto a dicembre dal governo di Londra., stop a: il discorso diCome riportato dalla Bbc,ha affermato che “da questo momento” il governo non ...

