Ranking ATP Matteo Berrettini, proiezioni ranking: è lotta con Nadal e Rublev per il 5° posto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I primi risultati del secondo turno degli Australian Open 2022 di tennis, con la fresca vittoria di Berrettini su Kozlov, che segue quella della notte di Nadal su Hanfmann, hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nella top ten, dato che chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022. CLASSIFICA ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 48756 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336

